Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi

Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi
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La Liga'nın son hafta maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid ile son maçına çıkan Carlo Ancelotti ve Luka Modric, İspanyol devine alkışlarla veda etti. Birçok taraftar Modric'in vedasında gözyaşlarını tutamadı.

La Liga'nın son haftasında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 83. dakikalarda Fransız yıldızı Kylian Mbappe kaydetti.Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid son maçını kazandı ve 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Real Sociedad ise 46 puanla 11. sırada kaldı.

MODRIC VEDA ETTİ

Öte yandan takımdan ayrılacağı açıklanan Carlo Ancelotti ve Luka Modric'e veda edildi. 2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Luka Modric, oyundan alınırken futbolu geçtiğimiz sezon Real Madrid'de bırakan Toni Kroos, saha kenarında Hırvat yıldızı yalnız bırakmadı. Modric duygusal anlar yaşarken bu esnada taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Birçok taraftarın Modric'e vedası esnasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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