Gözyaşları içinde yerde kalmıştı! "Dünyanın en güzel futbolcusu" kötü haberi verdi

"Dünyanın en güzel futbolcusu" unvanıyla tanınan Grasshopper'ın yıldızı Ana Maria Markovic, takımının oynadığı son maçta sakatlanarak gözyaşları içinde yerde kaldı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Markovic, çok uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Hırvat Kadın Milli Takımı ve Grasshopper'ın futbolcusu Ana Maria Markovic, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Markovic son durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda kötü haberi takipçilerine verdi.

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK

İsviçre'nin Grasshopper takımının formasını giyen 23 yaşındaki Markovic, son maçta dizine aldığı darbe sonrası gözyaşları içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin hemen müdahale ettiği futbolcu, sosyal medya hesabından uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

"DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM"

Markovic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum... Son maçta sakatlandım, uzun bir süreliğine futbola 'Hoşçakal' demek zorunda kalacağım. Beni tanıyan herkes şunu bilsin ki güçlü bir karakterim var ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Önümüzdeki aylarda daha fazla ihtiyaç duyacağım desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ana Maria Markovic'in fotoğrafları: