Haberler

Göztepe'de Arda ve Dennis yakın markajda

Göztepe'de Arda ve Dennis yakın markajda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin genç futbolcuları Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis, Türkiye ve yurt dışından birçok kulübün ilgisini çekiyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig gibi kulüplerin oyuncuları takip ettiği öğrenildi.

Göztepeli futbolcular Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'in, hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok kulübün radarında olduğu öğrenildi. Bu futbolcular için sarı-kırmızılılarla temasların kurulduğu ifade edildi.

Göztepe'de genç futbolcular yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romulo'yu Alman ekibi Rb Leipzig'e yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle satarak büyük yankı uyandıran İzmir ekibi, şimdi de iki genç futbolcusunu vitrine çıkarmış durumda.

Bu sezon kadroya katılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Arda Okan gibi öne çıkan bir diğer genç isim Anthony Dennis'e yurt dışından Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen'in ilgi gösterdiği ve yakından izlediği öğrenildi.

2025-2026 döneminde Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Göztepe'nin ara transfer döneminde oyuncularını satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, yüksek bonservis teklifinin gelmesi halinde ise yönetimin durumu yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı