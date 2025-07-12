Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Bled'de Devam Ediyor

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Göztepe, Slovenya'nın Bled kasabasında sezon hazırlıklarına teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sabah antrenmanıyla başladı. Yeni transfer Rhaldney katılırken, sakatlanan Ogün Bayrak Türkiye'ye döndü. Takım, yarın HNK Rijeka ile ikinci hazırlık maçını oynayacak.

Göztepe, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sabah gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve pas çalışması yaptı. İdman, savunma ve hücum varyasyonlarının andından duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışmalarının ardından dar alan oyunu oynandı.

Yeni transfer Rhaldney antrenmana katılırken, omuzundan sakatlanan sağ bek Ogün Bayrak ise tedavi için Türkiye'ye döndü.

Göztepe, ikinci hazırlık maçında yarın HNK Rijeka ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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