Göztepe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Bled'de Devam Ediyor

Göztepe, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sabah gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve pas çalışması yaptı. İdman, savunma ve hücum varyasyonlarının andından duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Akşam antrenmanında ise ısınma ve pas çalışmalarının ardından dar alan oyunu oynandı.

Yeni transfer Rhaldney antrenmana katılırken, omuzundan sakatlanan sağ bek Ogün Bayrak ise tedavi için Türkiye'ye döndü.

Göztepe, ikinci hazırlık maçında yarın HNK Rijeka ile karşılaşacak.