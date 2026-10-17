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Göztepe, yarın Kocaelispor'a konuk olacağı 8. hafta maçının hazırlığını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki son antrenman Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapıldı; sarı-kırmızılılar bugün İstanbul'a, ardından Kocaeli'ye geçerek kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün hava yoluyla İstanbul'a, ardından kara yolu ile Kocaeli'ye geçerek kampa girecek.

Kaynak: AA
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