Göztepe Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'nde Yeniden Sahne Alıyor

VOLEYBOLDA yıllar sonra Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Göztepe'de antrenör Ataman Güneyligil, "İzmir'in gücünü Türk voleyboluna göstereceğiz" dedi. Sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıları 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne taşıyan Güneyligil, yeni hedeflerinin Avrupa olduğunu söyleyip, "Sultanlar Ligi, bugün dünya çapında en güçlü liglerden biri. Yabancı oyuncuların ve milli sporcularımızın kalitesi ligin seviyesini çok yukarıya çekiyor. Biz de bu ortamda uzun vadeli bir proje ile ilerliyoruz. Önce ligde kalıcı ve yarışmacı bir takım olmak, ardından Play-Off'lara katılmak, sonrasında Avrupa kupalarına gitmek ve nihayetinde Avrupa'da şampiyonluk kazanmak gibi adım adım ilerleyen bir planımız var" dedi.

ATATÜRK VOLEYBOL SALONU'NA DÖNÜYOR

Yeni sezonda maçların İzmir'in köklü salonlarından Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacağını duyuran Ataman Güneyligil, bu değişikliğin heyecan verici olduğunu dile getirip, "Alsancak Atatürk Spor Salonu, İzmir voleybolu için çok değerli bir yer. Yayın altyapısı, zemin kalitesi ve seyirci kapasitesi ile Sultanlar Ligi standartlarını karşılıyor. Antrenmanlarımızı Bornova Belediyesi tesislerinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bize kapılarını açan Bornova Belediye başkanı ve ekibine içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak maçlarımızı Alsancak'ta oynayarak taraftarımızla çok daha güçlü bir sinerji yakalayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KADRO YENİLENDİ

Yeni sezon öncesi kadronun büyük oranda yenilendiğini açıklayan antrenör Güneyligil, transfer süreçlerinde yalnızca teknik ve taktik yeterliliklerin değil, aynı zamanda takımdaşlık ruhunun da göz önünde bulundurulduğunu vurgulayıp, "Bizim için önemli olan yalnızca yetenek değil, aynı zamanda takım içi uyum. Bu nedenlekarakteri güçlü, sevecen ve takım arkadaşlarıyla uyumlu oyuncuları tercih ettik. Ayrıca altyapımızdan yetişen genç oyuncularımızın da artık A takımla birlikte antrenman yapması gurur verici. Melis Erdoğan ve Zeynep Egem gibi isimler, geleceğin Göztepe'sinde önemli roller üstlenecek. Her yıl altyapımızdan birkaç oyuncuyu kadroya kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Son olarak taraftarlara seslenen Ataman Güneyligil, geçen sezon Bornova'da oynanan tüm maçların neredeyse tamamen dolu tribünler önünde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu sezon daha büyük kapasiteli Alsancak Atatürk Spor Salonu'nda oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle tribünleri yine dolduracağımıza inanıyorum. Artık İzmir'in voleybol taraftar gücünü Türkiye'ye gösterme zamanı" dedi.