Haberler

Göztepe ve Galatasaray'dan 53 Yıllık Dostluk Örneği: Yarım Kupa

Göztepe ve Galatasaray'dan 53 Yıllık Dostluk Örneği: Yarım Kupa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1973'te Reşat Selamioğlu anısına düzenlenen turnuvada Galatasaray, haksız penaltıyla kazandığı maçın ardından kupayı Göztepe'ye vermek istedi. Göztepe de kabul etmeyince kupa ortadan ikiye bölünerek paylaşıldı. Yarım kupa, Göztepe Müzesi'nde sergilenirken, Galatasaray'daki parça ise uzun yıllar sonra Beyoğlu'nda bulundu.

SÜPER Lig'in iki tarihi kulübü Göztepe ve Galatasaray, müzelerinde 53 yıl önceki özel maçın hatırası yarım kupayı saklıyor. 1973 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda Göztepe'nin eski futbolcularından Reşat Selamioğlu adına düzenlenen dörtlü futbol turnuvasının 23 Ağustos'ta oynanan finalinde iki takım karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'ın İngiliz teknik direktörü Brian Birch cezalı olduğu için maçı tribünden izlerken, Göztepe'nin başında ise 2018'de hayata veda eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Necdet Niş'in yer aldığı öğrenildi. Maçta 85'inci dakikada skor 2-2 devam ederken Göztepeli Ulvi'nin topu elle kestiği gerekçesiyle hakemin penaltı noktasını göstermesiyle golü bulan Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İddiaya göre karşılaşmanın ardından son 3 yılın şampiyonu olan Galatasaray'ın yöneticileri takımlarının oyununu beğenmedi. Açıklama yaparak takımlarını eleştiren Galatasaray yönetimi, hakemin son dakikalarda verdiği penaltının haksız olduğunu belirterek kendilerinin hak etmedikleri kupanın rakip Göztepe'ye verilmesini istedi. Bu jeste karşılık Göztepe yöneticileri de kupayı kabul etmedi. Kupa iki takımın da karşılıklı jestle istememesi üzerine İzmir'de meşhur Kemeraltı Çarşısı'nda ortadan ikiye bölünerek iki kulüp arasında paylaşıldı. Tarihi kupanın yarısı Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe Müzesi'nde sergileniyor.

ARTUNER: ANLAMLI KUPA MÜZEMİZDE

Ağabeyi olan A Milli Takım'ın da eski kalecilerinden Ali Artuner o maçta Göztepe kalesini koruyan Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner, maçın hikayesini DHA'ya anlattı. Artuner açıklamasında, "23 Ağustos 1973'te Reşat Selamioğlu adına oynanan özel bir maçta maç 2-2 devam ederken son dakikalarda bir penaltı oluyor. Fakat iki taraf da penaltının haksız olduğunu düşünüyorlar, hem yönetim tarafı hem futbolcular tarafı. Bu böyle olunca Galatasaray kupayı almak istemiyor. Kuyumcular Çarşısı'na gidiyorlar ve kupa ortadan kesiliyor. Yarısı bizde, yarısı Galatasaray Spor Kulübü'nde kalıyor. Reşat Selamioğlu da uzun yıllar Göztepe'de divan başkanlığı yapmış önemli bir büyüğümüzdü. Kupanın yarısı bizdeydi, Galatasaray'da var mı yok mu belirsizdi. Sonra İstanbul'da Beyoğlu'nda ortaya çıktı. Çok anlamlı bir kupa. Reşat Selamioğlu bizim Göztepe'ye katkısı olan bir büyüğümüz. Onun bir anısı olarak yarım kupamızı müzemizde muhafaza ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı servet değerinde Salah forması aldı

Salah transferi sonrası servet harcadı! Rakam inanılmaz
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu

Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

Başkanın sevgilisine attığı bel altı mesajları karısı savundu
Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? İşte isim isim o liste

Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?