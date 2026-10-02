Göztepe, Vanspor ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı, skoru yine koruyamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği 4 karşılaşmada skoru koruyamayan Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada 1. Lig temsilcisi Vanspor ile oynadığı hazırlık maçında da aynı sorunu yaşadı. İzmir ekibi, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arayı Vanspor ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. İzmir ekibi, 1. Lig temsilcisiyle Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Göztepe, mücadeleye Nevzat Tan Üzel, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Ege Yıldırım, Gökdeniz Bayrakdar, Bekir Turaç Böke, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Alexis Antunes, Janderson ve Sinclair Armstrong 11'iyle başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı sakatlığını atlatan Gökdeniz Bayrakdar'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 11'in büyük bölümünü değiştiren Teknik Direktör Stanimir Stoilov, farklı oyunculara şans verdi. Vanspor, ikinci devrede Tenton Yenne'nin golüyle beraberliği yakalarken, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Skoru koruyamama sorunu devam ediyor

Göztepe'nin skoru koruyamama sorunu, Vanspor ile oynadığı hazırlık maçında da devam etti. Süper Lig'de Samsunspor karşısında önce 1-0, ardından 3-2 öne geçen sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanında da 1-0'lık üstünlük yakalayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Beşinci haftada Alanyaspor deplasmanında yine öne geçen Göztepe, 1-0'lık avantajını koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Altıncı haftada Çaykur Rizespor'u konuk eden İzmir ekibi, 1-0 öne geçtiği mücadeleden bir kez daha 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı