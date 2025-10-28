Haberler

Göztepe, Üst Üste İki Yenilgiye Rağmen Rakiplerinin Puan Kayıplarıyla Moral Buldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Göztepe, rakiplerinin puan kayıpları sayesinde Avrupa hedefini sürdürme şansı buldu. 10. haftada Galatasaray'a mağlup olan İzmir temsilcisi, Gençlerbirliği maçıyla çıkış arıyor.

Göztepe, puan tablosunda önünde bulunan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Samsunspor'un puan kayıpları yaşamasının ardından haftayı en az hasarla atlattı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet ile 4 beraberlik elde eden Göztepe, zirvenin en güçlü takipçilerinden biri haline gelmişti. Ancak sarı-kırmızılıların çıkışı, 9. haftada deplasmanda oynanan Alanyaspor maçıyla birlikte durdu. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, zorlu mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçtan sonra moral bulmak isteyen Göztepe, 10. haftada yine deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu. Üst üste iki yenilgiyle sarsılan İzmir temsilcisi, puan tablosunda 7. sıraya geriledi ve Avrupa hedefinden uzaklaştı.

Ancak sarı-kırmızılı camiayı sevindiren gelişme, rakiplerinin de bu haftayı puan kayıplarıyla kapatması oldu. Göztepe'nin önünde yer alan Beşiktaş ve Samsunspor haftayı birer puanla tamamlarken, Gaziantep FK ise sahadan puansız ayrıldı. Böylece Göztepe, son iki haftada puan alamamasına rağmen Avrupa hattıyla arasındaki farkı sadece 1 puanda tutmayı başardı.

Hedef Gençlerbirliği maçıyla çıkışa geçmek

Trendyol Süper Lig'de son 2 maçta 2 mağlubiyet alan Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla birlikte hem galibiyet hasretini dindirmek hem de çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon itibarıyla iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı. - İZMİR

