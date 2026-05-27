Göztepe'nin gençleri Avrupa yolunda

U19 Gelişim Ligi'nde UEFA Gençlik Ligi için mücadele eden Göztepe, adını finale yazdırdı. U19 PAF Ligi'nde Trabzonspor'un ardından ikinci sırayı elde eden Göz-Göz, Gelişim Ligi ikincisi Arnavutköy Belediyesi FSK'yı eleyerek finale yükseldi. İstanbul ekibi karşısında yarı final ilk maçından 0-0 beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk ettiği rakibini 5-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

İzmir ekibi maça Nevzat Tan Üzel, Kaan Atalay, Mert Toros, Efe Can Mete, Ege Yıldırım, Berk Sarıgül, Pah Franck, Anıl Bostan, Yusuf Ali Şirin, Prince Manu ve Salem Bouajila 11'iyle başladı. Göz-Göz, Bouajila'nın 3, Manu'nun ise 2 golüyle 5 farklı galibiyet elde etti. Teknik direktörlüğünü eski futbolculardan Benjamin Fuchs'un yaptığı sarı-kırmızılılar, finalde yarı finalde Manisa FK'yı geçen Trabzonspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Benjamin Fuchs, yaptığı değerlendirmede takımı Avrupa'ya taşımayı çok istediklerini dile getirdi. Göztepe'nin kendisine görev vermesinin ardından yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini belirten Fuchs, "Göztepe'nin projesini hiç düşünmeden kabul ettim. Zaten İzmir'e yerleşmiştim. Bana uygun bir düşünce tarzı vardı. Sport Republic'in istediği, A takımla U19'u birbirine bağlamaktı. A takım ne çalışıyorsa biz de aynı oyun tarzını benimsemeye çalışacağız, bunu konuştuk. Oyuncularımızın ne yapacağını bilmesi gerekiyor. İlk başta bir hedefimiz yoktu, 'Ligde iyi durumda olalım' yeterli diyorduk. Gelişime odaklanmıştık. Sezon ilerledikçe takım da oturdu ve hedefler ortaya çıktı. Bu takımdan bir şeyler çıkabileceğini anladık. Hem gelişime hem başarıya odaklanmaya başladık. Başarı geldikçe gelişim de geliyor" dedi.

FİNALDE RAKİP TRABZONSPOR

Ligin sonuna gelindiğinde UEFA Gençlik Ligi için Arnavutköy Belediyespor ile eşleştiklerini hatırlatan Benjamin Fuchs, "Rakibimizle ilk maçı deplasmanda oynadık. Belki çok iyi oynamadık ama müsabaka 0-0 sona erdi. İkinci maçta ise evimize döndük. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı bizim için çok değerli. A takım da orada şampiyon olmuştu. Gerekli görüşmeleri yaptık ve maçı Bornova'ya aldık. Taraftarımız da stadı çok seviyor. Onlar da bizi desteklemeye geldi. Dünkü maçta 5-0'lık galibiyetle finale yükseldik. Finaldeki rakibimiz Trabzonspor, son 3 yılın şampiyonu. Ligde Trabzonspor ile oynadığımız iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Finalde kim daha iyiyse hedefe o ulaşacak. Hayallerimiz vardı, artık onlar hedefe dönüştü. Final maçının tarihi ve nerede oynanacağı henüz belli değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

