Haberler

Göztepe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu

Göztepe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Türkiye Şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA U19 Gençlik Gelişim Ligi play-off finalinde Göztepe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Maç Bursa'da oynandı.

UEFA U19 Gençlik Gelişim Ligi play-off final maçı Bursa'da oynandı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan final maçında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenen Göztepe, Türkiye şampiyonu oldu.

UEFA U-19 Gelişim Ligi'nde Türkiye finali Bursa'da oynandı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan maça hızlı başlayan Göztepe Yusuf Ali'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole Trabzonspor Taha Emre İnci ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Göztepe oyunda üstün olan taraftı. 54'üncü dakikada Fran Pah Gouhon takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 74'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Göztepe'den Fran Pah Gouhon farkı ikiye çıkardı.

Maçın 85'inci dakikasında Göztepe'de iki gol atan Gouhan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Maç sonunda Göztepe takımına plaket takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

Alex de Souza bombasını da patlattı!
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Doktorları dinlemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

Doktorları dinlemedi yine sahneye çıktı! Konseri tamamlayamadı