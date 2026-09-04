Haberler

Göztepe'den son dakika transferi: Tino Anjorin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, transferin son gününde Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'i kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki futbolcu resmi sözleşme imzalayacak. Ayrıca U19 takımı için Fildişi Sahilli Andre Romuald Konan'ın lisansı çıkarıldı.

TRENDYOL Süper Lig'de pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenip bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefleyen Göztepe, orta saha transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar transferin son gününde İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'le anlaşma sağladı. İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İngiliz devi Chelsea'de yetişen Anjorin, A takımda da süre almayı başardı. Chelsea'dan Rus takımı Lokomotiv Moskova'ya transfer olan oyuncu ardından yeniden İngiltere'ye dönüp Huddersfield Town ve Portsmouth'ta görev yaptı.

Ardından rotayı İtalya'ya çeviren Anjorin, Empoli formasını terlettikten sonra Torino'nun yolunu tuttu. Geçen sezon Torino'da 17 resmi maça çıkan Anjorin, 363 dakika süre buldu. Anjorin bu sezon ise Torino ile İtalya Kupası maçına çıktı. Monza müsabakasında oyuna sonradan giren İngiliz futbolcu, 27 dakika forma giydi. Göztepe bu sezon transfer döneminde İrlandalı golcü Sinclair Armstrong, Brezilyalı forvet Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, yerli oyuncular sol kanat Gökdeniz Bayrakdar ve sağ kanad Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağlamıştı.

U19'A SON TAKVİYE KONAN

Göztepe bu sezon ilk kez Avrupa'da mücadele edecek U19 takımının son yabancı tercihini Fildişi Sahilli Andre Romuald Konan'dan yana kullandı. 18 yaşındaki oyuncunun lisansı çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte Avrupa'da yer alacak Göz-Göz, U19'da UEFA Gençlik Ligi'nin 2'nci turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşirken, iki maç üzerinden oynanacak serinin ilk maçı 28 Ekim, rövanşı 4 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusunu o halde görünce fotoğrafını çekip paylaştı

Komşusunu o halde görünce fotoğrafını çekip paylaştı
Market reyonlarında yeni dönem! Artık tamamen yasak

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık tamamen yasak
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Lojistik merkezleri ve limanlar vuruldu

Rusya gece yarısı düğmeye bastı! Limanlar ve gemiler vuruldu
31 avukat için gözaltı kararı! Hukuk bürolarında arama başlatıldı

Avukatlara dev operasyon! Çok sayıda hukuk bürosuna baskın düzenlendi
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Almanya'da enerji şebekelerine sabotaj alarmı

Önce havalimanı, şimdi enerji şebekesi! Almanya alarmda
Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Annesinin kocasını bıçaklayarak öldürdü

Üvey oğul dehşeti can aldı!