Göztepe Transfer Dönemini Bombalarla Kapattı

SÜPER Lig'e 2 sezon sonra geri dönen ve ilk 4 maçta 6 puan toplayıp henüz yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, transfer sezonuna yavaş başlasa da son günlerde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Sezon başında ilk olarak Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar ardından stoper Koray Günter, sağ bek Nazım Sangare ve orta saha Isaac Solet'i renklerine bağladı.

Uzun süre boyunca bu 4 oyuncu dışında takviye yapmayan sarı-kırmızılılar ilk başlarda taraftarını endişelendirdi ve eleştiri topladı. Yaz döneminde Slovenya'da gerçekleşen hazırlık kampına çok az transferle katılan Göztepe daha sonraki süreçte ise takviyelere başladı. Sarı-kırmızılılar, kamp sonrası sol stopere Tanzanyalı Novatus Miroshi'yi monte ederken, kaleye Ekrem Kılıçarslan geldi.

ÜST ÜSTE İMZALAR GELDİ

Daha sonra gaza basan yönetim, Japon orta saha Kuryu Matsuki'yi kiraladı. Yine defansa takviye yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, Malcom Bokele ile sözleşme imzaladı. Ardından Brezilya pazarına yönelen Göztepe, önce golcü Juan Silva ardından orta saha Victor Hugo'yu renklerine bağladı. Göztepe taraftarını en çok mutlu eden transfer ise kaleye oldu. Geçen sezon Göztepe forması giyen Polonyalı kaleci Mateuzs Lis uzun uğraşlar sonunda Göztepe'nin oyuncusu oldu.

LİS MUTLULUĞU YAŞANDI

Geçen sene Southamptan'dan kiralanan Lis, bu kez bonservisiyle İzmir ekibine geldi. Matusz Lis, ilk 2 maçı kaçırsa da 3'üncü hafta deplasmanda oynanan Alanyaspor müsabakasında kaleyi devraldı. Hem sportif direktör Ivan Mance hem de teknik direktör Stanimir Stoilov, kadroya bir santrfor alacaklarını söyledi. Southampton'ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile ilgilenen sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştiremedi.

FOFANA BOMBASI PATLADI

Ancak alternatiflerini belirleyen yönetim son gün bombayı patlattı. Göztepe, Premier Lig'in dünya devi takımı Chelsea'nin forveti Datro Fofana'yı kiraladı. Satın alma opsiyonu ile birlikte Göztepe'ye gelen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü camiayı oldukça mutlu etti.

Dün gece geç saatlerde Fofana'nın transferi resmiyete kavuştu. Fofana ile transferi noktalayan Göztepe, yavaş başladığı dönemi taraftarını mutlu ederek tamamladı. Daha önce altyapısına aldığı Junior Dennis'i geçen sezon A takıma monte eden Göztepe, transferde yine yetiştirilmek üzere Mali'den Sory Ibrahim Bambera, Victor Ochigbe ve Issouf Sangare'yi de aldı.