Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gole yakın pozisyonlar bulsalar da kaleciler başarılıydı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Trabzonspor : Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu,

Sarı kartlar: Dk.8 Miroshi, Dk.31 Heliton, Dk.43 Janderson (Göztepe), Dk.45 Ozan Tufan ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanat topla buluşan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı taca çeldi.

10. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan Zubkov ile kullandığı köşe atışında altı pas içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

33. dakikadaki Göztepe atağında defanstan atılan uzun topta Janderson, kaleci Onana'nın ileride olduğunu görerek meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Juan'a aktarmak istedi. Trabzonspor defansı araya girerek topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor'un ceza sahası sol çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta Zubkov, dokunarak topu Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin daha iyi açıdan kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, defanstan sekip kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
