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Göztepe, Trabzonspor'la Deplasmanda Karşılaşıyor

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe, son 7 maçında galip gelemedi ve 13 deplasman maçında 1 galibiyet elde etti. Takımda sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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