Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'İstediğimiz seviyede değiliz'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Şu anda 'İstediğimiz seviyedeyiz, iyiyiz' demekten çok uzaktayım" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "İlk maç zor bir deplasmandı. Rizespor gibi iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyet bundan dolayı çok mutluyuz. Maçın ilk 15 dakikasına iyi başlamadık fakat daha sonra istediğimiz ritme ve dinamiğe kavuşmaya başladık. Maçın ikinci yarısında istediğimiz fırsatları daha fazla bulmaya başladık ve onları değerlendirdik. Ama ben şu anda, 'İstediğimiz seviyedeyiz, iyiyiz' demekten çok uzaktayım. Çünkü özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncumuzun çok fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün birçok oyuncumuz benim istediğim fiziksel seviyeden çok daha uzaktaydı. Aynı zamanda birçok genç oyuncumuz var onların da hızlı bir şekilde ne istediğimizi anlamaları, sistemimize alışmaları ve ilerlemeleri gerekiyor. Bunun için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim sürekli gelişmemiz, sürekli çalışmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda Göztepe camiasını bugünkü galibiyetten dolayı tebrik ederim. Aynı zamanda oyuncularımızı da tebrik ederim. Çünkü ellerinden gelen her şeyi sahada vermeye çalıştıklarını düşünüyorum" dedi. - RİZE