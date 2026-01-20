Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stoilov, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun, gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini dile getirdi.

Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Çok önemli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir takıma karşı alınmış bir 3 puan. Birçok oyuncumuz o gerçekte sahip olduğu yüksek seviyelerinde oynayamadılar. Buradan uzak bir performans sergilediler ve bunu bizim çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim adımıza, bizim oyun tarzımızda sıkıntı yaratan bir durum. Bizim oyun tarzımızda tüm oyuncularımızın her maç en yüksek seviyelerinde oynamaları gerekiyor." dedi.

Maçtaki pozisyonlara değinen Stoilov, "Maça bakıldığında 1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Çaykur Rizespor'un da yakaladığı fırsatlar oldu ki bu bizim için normal bir durum değil. Çünkü biz defansif anlamda bundan önce çok daha iyiydik. Oyuncularımız ve bizler sahada yüzde 80 gibi bir performans sergiledik diyebiliriz. Aynı zamanda tribünlerde taraftarlarımız da yüzde 80 gibi bir doluluk oranıyla bugün maçtaydı." ifadelerini kullandı.

Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:

"Her zaman bu cezaların bizim için çok olumsuz olduğunu belirtiyorum. Bugün neredeyse 5 bin taraftarımız cezalıydı. 1-2 maç önce ise 18 bin taraftarımız cezalıydı ve bu bizim adımıza gerçekten sıkıntı yaratıyor. Umarım bir daha bunu yaşamayız. Hem sahada hem de tribünde dediğim gibi yüzde 80 gibi bir oranla oynamış olduk. Galibiyet bizim açımızdan bugün gerçekten değerliydi. Ama oyuncularımız o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeliler ve bunu da çok hızlı sağlayacağız."

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmadığını yineleyen Stoilov, sarı kart gören stoperler Bokele ile Heliton'un Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesine ilişkin, "Üzücü bir durum oldu çünkü sürekli oynayan 2 oyuncumuz. Başka stoperlerimiz var ve bu onlar için fırsat olacak. Değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Zor bir durumla karşı karşıyayız önemli maç öncesi ama çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yerine oynayacak oyuncularımız da en iyi şekilde oynayacaktır. Aşabileceğimiz bir durum." diye konuştu.