Göztepe potada alkışlarla

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) Play-Off'a kalarak yıllar sonra taraftarına Süper Lig heyecanı yaşatan Göztepe, yarı final serisinin üçüncü ve son maçında rakibi Parmos Bordo BK'ya Bandırma'da 82-65 mağlup olarak finale çıkamadı. TBL'ye döndüğü ilk yılda Süper Lig'in kapısından dönen Göztepe'de antrenör Nehir Berk, 2-1 kaybedilen Bordo BK serisinin ardından, "Bütün sezon çok büyük emek vererek ve iyi basketbol oynayarak buraya kadar geldik. Bu takım, oynadığı basketbolla hem bize hem de taraftarlarımıza daha büyük hayaller kurdurdu" dedi.

"Finale kalıp bu hikayeyi devam ettirmeyi çok istedik ama maalesef başaramadık" diyen genç çalışırtıcı, "TBL'deki ilk sezonumuzda Göztepe camiasını en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştık. Bunu başardığımıza inanıyor ve takımımla gurur duyuyorum. Tüm ekibimize ve oyuncularımıza, sezon boyunca gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı bugün mutlu edemedik ama onların da bu takımla gurur duyduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar bize inanıp destekledikleri için onlara da teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

