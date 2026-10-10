Göztepe, Sultanlar Ligi'nde yarın son 2 sezonun lig şampiyonu Vakıfbank'ı ağırlayacak

SULTANLAR Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda İlbank'a 3-1 mağlup olan Göztepe, yarın evinde son 2 sezonun lig şampiyonu; CEV Şampiyonlar Ligi, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası'nın son şampiyonu Vakıfbank'la karşılaşcak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlaycak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Göztepe taraftarı için 350, 400 ve 600 TL'den satılan biletler tükenirken, 1000 TL olarak belirlenen misafir tribün biletlerinin satışı devam ediyor. Öte yandan ligde Aras Kargo SK, aynı saatte Eczacıbaşı'na konuk olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı