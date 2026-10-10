Haberler

Göztepe, Sultanlar Ligi'nde yarın son 2 sezonun lig şampiyonu Vakıfbank'ı ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Sultanlar Ligi'nde yarın son 2 sezonun lig şampiyonu Vakıfbank'ı ağırlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda İlbank'a 3-1 yenilen Göztepe, yarın evinde son 2 sezonun lig şampiyonu Vakıfbank'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Göztepe taraftar biletleri tükendi, misafir tribün biletleri satışta.

SULTANLAR Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda İlbank'a 3-1 mağlup olan Göztepe, yarın evinde son 2 sezonun lig şampiyonu; CEV Şampiyonlar Ligi, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası'nın son şampiyonu Vakıfbank'la karşılaşcak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlaycak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Göztepe taraftarı için 350, 400 ve 600 TL'den satılan biletler tükenirken, 1000 TL olarak belirlenen misafir tribün biletlerinin satışı devam ediyor. Öte yandan ligde Aras Kargo SK, aynı saatte Eczacıbaşı'na konuk olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tavuk pilav yerken paylaştı, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

Tavuk pilav yerken yaptığı hayatını değiştirdi! Herkes onu konuşuyor
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?