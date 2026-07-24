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Göztepe Slovenya'da 4'te 4 Yaptı, Juan ve Dennis ile Yollar Ayrılıyor

Göztepe Slovenya'da 4'te 4 Yaptı, Juan ve Dennis ile Yollar Ayrılıyor
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Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya kampında oynadığı dördüncü hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Yeni transfer Armstrong'un iki golüyle kazanılan maçın ardından, satışı gündemde olan Juan Silva ve Anthony Dennis için kulüplerin devreye girdiği belirtildi.

YENİ sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, oynadığı 4'üncü özel maçı da kazanmasını bildi. Sarı-kırmızılılar, Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ı 2-1 yenerek hazırlık müsabakalarında 4'te 4 yaptı. Göztepe; "Arda Özçimen, Arda Okan, Bokele, Godoi, Sundberg, Cherni, Rhaldney, Matos, Antunes, Armstrong ve Henrique" ilk 11 ile çıktı. Göztepe 38'inci ve 50'inci dakikalarda yeni transferi İrlandalı golcü Arsmstrong'un golleriyle maçı kazandı. Göztepe, Slovenya'da Gorica ve LNZ Cherkasy'i 2-0, AL Dhafra'yı da 2-1 yenmişti. Göztepe Slovenya'daki son özel maçında 26 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Rudes'le karşı karşıya gelecek ve maçın ardından yurda dönecek.

JUAN VE DENNIS VEDAYA HAZIRLANIYOR

Göztepe'nin satışı gündemde olan iki oyuncusu Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis vedaya hazırlanıyor. İki futbolcuya da ciddi talipler olduğu ve Sport Republic yönetiminin en kısa sürede iyi bir fiyata oyuncuları göndereceği bildirildi. Daha önce Fransa'nın Lille takımının ilgilendiği Juan için Bundesliga'nın yeni takımı Elversberg'in devreye girdiği ve yönetimle temaslara başladığı kaydedildi. Premier Lig takımı Coventry City'nin istediği Dennis için de başka kulüplerin Göztepe'nin kapısını çaldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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