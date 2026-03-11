Haberler

Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Göztepe, ligde 6. sıraya geriledi. Yaklaşık 1 ay önce hedefini ilk 3 olarak belirleyen İzmir ekibi, bu süreçte 1 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

  • Göztepe, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet alamadı ve 2 mağlubiyet, 3 beraberlikle 3 puan topladı.
  • Göztepe, sezonun ikinci yarısında ligde 6. sıraya geriledi.
  • Göztepe'nin devre arasında transfer ettiği yeni oyuncularından sadece Alexis Antunes 5 maçta 1 gol attı.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftaya 42 puanla giren Göztepe, son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

GÖZTEPE İÇİN LİGİN İKİNCİ YARISI KABUS

Süper Lig'e etkili bir başlangıç yaparak hedefini ilk 3 olarak belirleyen ve ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 4. sırada tamamlayan Göztepe, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçları alamadı.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Bu sezon Avrupa hedefi koyan ve ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, 18. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etmeye başarırken, 19. haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Ligin 20. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra ise galibiyet yüzü görmedi. TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 22. haftada Zecorner Kayserispor maçından da aynı sonuçla ayrıldı. Sonraki hafta Beşiktaş deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet yaşayan ve bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören İzmir temsilcisi, 24. haftada sahasında ikas Eyüpspor ile yine golsüz berabere kaldı. Ligin 25. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Göztepe, rakibine 2-1 mağlup oldu. Son 5 maçta galibiyet alamayan, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sadece 3 puan alabilen sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar geriledi.

Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

YENİ TRANSFERLER 1 GOL KATKISI VERDİ

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Göztepe'de, Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu. Kadrosuna Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh, İsviçreli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve Bulgar Filip Krastev'i dahil eden sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden ise beklediği katkıyı alamadı. Brezilyalı oyuncular Guilherme, Jeh, Musah Mohammed ve Filip Krastev henüz gol veya gol pası katkısı sunamazken, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes de 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

SON 5 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Son 5 maçta sadece 1 gol atabilen Göztepe, 5 haftada kalesinde gördüğü 6 golle bu sezon kalesinde toplam 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takım ünvanına sahip Galatasaray ile aynı gol yeme sayısına ulaştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Nedeni belli arkadaşlar. Pis pis sırıtan futbolculardan başka bir şey beklemeyin. Özellikle Fenerbahçe maçını tekrar izlemenizi rica ediyorum. Bakın ve görün.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki

Aralarında Türkiye de var: 8 ülkeden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takımın en düşük bütçeli ikinci takımı Galatasaray

İşte G.Saray'ın başarısının tesadüf olmadığının en büyük kanıtı
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası

İşte Trump'ın asıl hedefi: Orayı ele geçirip İran'ı devirmek istiyor