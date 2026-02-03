Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i FC Alverca'ya kiraladı
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i Portekiz ekibi FC Alverca'ya kiraladığını açıkladı. Oyuncunun satın alma opsiyonu bulunuyor.
Göztepe, Brezilyalı futbolcu Rhaldney'i, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri tamamlanan oyuncumuz, Rhaldney Norberto Simiao Gomes, satın alma opsiyonuyla birlikte, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiralanmıştır. Başarılar Rhaldney." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor