Göztepe, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Sarı kırmızılılar, 5 Ekim Pazar günü 20.00'de RAMS Başakşehir'i konuk edecek.