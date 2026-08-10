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Göztepe, Ragıp Berke Atar'ı Kadrosuna Kattı

Göztepe, Ragıp Berke Atar'ı Kadrosuna Kattı
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Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen sezon play-off yarı finaline ulaşan Göztepe, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Gaziantep Basketbol'dan 27 yaşındaki pivot Ragıp Berke Atar'ı transfer etti. Banvit altyapısından yetişen ve daha önce Galatasaray, Darüşşafaka, Manisa Basket gibi takımlarda forma giyen Atar, milli takımın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon yıllar sonra ilk kez mücadele ederek play-offta yarı final oynayan, yeni sezonda ise şampiyonluğu hedefleyen Göztepe transfer harekatını sürdürüyor. İddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılı ekip son olarak Gaziantep Basketbol'dan Ragıp Berke Atar'ı kadrosuna kattı. Banvit altyapısından yetişen 27 yaşında, 2.11 boyunda pivot, Bandırma Kırmızı, Galatasaray, Darüşşafaka, Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket, Ankaragücü ve son olarak Gaziantep Basketbol formalarını giydi. Berke, U16, U17, U18 ve U20 Milli Takımı'nda oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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