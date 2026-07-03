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Göztepe'de Juan beklenen ilgiyi henüz göremedi

Göztepe'de Juan beklenen ilgiyi henüz göremedi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva'ya transfer döneminde resmi teklif yapılmadı. Geçen sezon Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği oyuncu için kulüp 20 milyon euro ve üzeri bir bedel bekliyor.

YENİ sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, bu transfer döneminde beklenen ilgiyi henüz göremedi. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklifte bulunduğu ancak Göztepe'nin satmadığı Juan için kulübe yaz döneminde resmi bir teklif gelmedi. Bazı takımların Sambacı'yı radarına aldığı ancak Sport Rebiplic şirketiyle hiçbir resmi görüşme yapmadığı kaydedildi. Geçen sene diğer Brezilyalı golcü Romulo'yu 20+5 milyon euro bedelle Alman ekibi Leipzig'e satıp kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştiren Sport Republic şirketinin Juan'da da aceleci davranmadığı ve Dünya Kupası'nın bitmesini beklediği bildirildi.

Juan'ı da 20 milyon euro ve üzeri bir fiyata satmayı planlayan yönetimin temmuz ayı sonunda teklifleri beklediği vurgulandı. Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu geçen sene ise 900 bin euro bedelle sarı-kırmızılıların futbolcusu olmuştu. Juan ilk senesinde 28 resmi maça çıkıp 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Juan Silva geçen sezon ise 32 maçta 11 gol atıp kariyer rekoru kırdı. Göztepe'de Juan'ın yanı sıra sağ bek Arda Okan Kurtulan ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e de taliplerin olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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