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Göztepe'nin Yeni Transferleri 6 Golle Takıma Katkı Sağladı

Göztepe'nin Yeni Transferleri 6 Golle Takıma Katkı Sağladı
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Göztepe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla birlikte, ilk 8 haftada 14 gol atarak ligde 6. sırada yer aldı. Yeni transferler Juan, Djalma Silva, Koray Günter, Datro Fofana ve Isaac Solet, toplamda 6 gol kaydetti.

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular ilk 8 haftada 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Juan 2, Djalma Silva, Koray Günter, Datro Fofana ve Isaac Solet de 1'er gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 8 hafta itibarıyla sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Neredeyse oynadığı her maçta bol pozisyona giren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Antalyaspor ile 0-0, Fenerbahçe ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u da 3-2'lik skorlarla geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar tek mağlubiyetini ise deplasmanda 4-3 kaybederek Samsunspor'a karşı aldı.

Ligde 12 puan toplayarak 6. sırada yer alan Göztepe, bu karşılaşmalarda 14 gole imza attı. Bu gollerin 6'sı ise yaz döneminde transfer edilen oyunculardan geldi. Bu futbolcular arasında Juan, 2 golle en fazla rakip fileleri havalandırmayı başaran isim oldu. Diğer yeni transferler Djalma Silva, Koray Günter, Datro Fofana ve Isaac Solet de 1'er gol attı.

Göztepe, Süper Lig ekipleri arasında Galatasaray (24), Fenerbahçe (16) ve Beşiktaş'tan (15) sonra Samsunspor ve Başakşehir FK ile birlikte en fazla gol atan takımlar arasında yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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