Göztepe'de Bokele'ye Alman ve Fransız kancası

Süper Lig'de Avrupa hedefini kaçıran Göztepe'de Kamerunlu stoper Malcom Bokele'ye Almanya'dan Augsburg, Fransa'dan Le Havre, Angers ve Toulouse teklif hazırlığında. Yönetim bonservis karşılığı satışa sıcak bakıyor.

SÜPER Lig'de bu sezon Avrupa hedefine ulaşamayan, gelecek senenin ise kadro planlamasına başlayan Göztepe'de Kamerunlu stoper Malcom Bokele'ye talipler çıktı. Son 2 sezonda savunmada gösterdiği istikrarla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma da yükselen 26 yaşındaki futbolcuya Almanya ve Fransa'dan teklifler geldi. Alman temsilcisi Augsburg'un Bokele'yi uzun süredir izlediği ve Göztepe'ye resmi teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Fransa'dan ise Le Havre, Angers ile Emersonn'un takımı Toulouse'un Bokele transferinde harekete geçtiği vurgulandı. Yönetimin ise gelen teklifleri değerlendireceği, iyi bir bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında oyuncuyu satmaya sıcak baktığı bildirildi.

Kariyerine Fransa'da başlayan Bokele, burada Bourg, Villefranche ve Bordeaux takımlarında forma giydi. Göztepe'ye 2024-2025 sezonun başında Bordeaux'dan gelen Malcom Bokele, ilk senesinde sarı-kırmızılılarda 31 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 2495 dakika süre alan Kamerunlu 1 kez ağları sarstı. Bokele geride bıraktığımız sezonda da 30 maç oynadı. Bokele 2652 dakika sahada kalıp 3 gol kaydetti. Transferde hareketli bir yaz dönemi geçirecek Göz-Göz'de Bokele'nin yanı sıra Brezilyalı golcü Juan, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis, Tanzanyalı Miroshi, Polonyalı kaleci Lis ile sağ kanat Arda Okan birçok Avrupa ve Süper Lig kulübünün radarına girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
