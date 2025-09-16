Göztepe'nin Juan Hayal Kırıklığı Devam Ediyor

Göztepe'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon ise 900 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Juan, yaklaşık 200 gündür gol atamıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon itibarıyla ilk 5 haftada önemli bir performansa imza attı. İzmir ekibi, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı. Topladığı 9 puanla ligde 4. basamakta yer alan sarı-kırmızılılar, Avrupa hedefine son sürat bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Skor anlamında da kötü bir görüntü çizmeyen Göztepe, oynadığı maçlarda 7 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Böylece maç başına 1.4 gol istatistiğini yakalayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu anlamda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. İzmir ekibinde atılan gollerin birini geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Emersonn atarken, diğer golleri ise Dennis (2), Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Janderson ve Bokele kaydetti. Bu gollerin 3'ünü yeni transferlerin atması sarı-kırmızılı camiayı memnun ederken takımın golcüsü olan Juan'ın henüz rakip fileleri havalandıramaması ise büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Son olarak geçen sezonun 26. haftasında Gürsel Aksel'de oynanan ve 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsan 23 yaşındaki forvet bir daha gol sevinci yaşayamadı. 194 gündür gol katkısı veremeyen Brezilyalı oyuncu, son olarak Kayserispor maçında gol atsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Göztepe'nin büyük işler beklediği Juan, bu sezon 4 maçta toplam 313 dakika süre aldı.

Bonservisi alındı

Geçtiğimiz sezon Southampton'dan takıma kiralık olarak katılan Juan'ın bonservisi yaz döneminin sonlarına doğru 900 bin Euro bonservis belediyle İngiliz ekibinden alındı. Brezilyalı oyuncuyla 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı. - İZMİR