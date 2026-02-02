Haberler

Göztepe'nin golcüsü Lille'in radarında

Göztepe'nin 23 yaşındaki golcüsü Juan'a Fransa'nın Lille takımının ilgi gösterdiği, ancak İzmir ekibinin satışa sıcak bakmadığı bildirildi. Takım, forvet hattında yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

Göztepe'nin 23 yaşındaki golcüsü Juan'a Fransız devi Lille'in yakından ilgi gösterdiği, ancak İzmir ekibinin ara transfer döneminde Brezilyalı oyuncunun satışına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Devre arasıyla birlikte kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, özellikle forvet hattına yaptığı takviyelerle dikkat çekti. İzmir temsilcisi, Guilherme Luiz ve Jeferson'u kadrosuna katarak golcü sayısını beşe yükseltti. Genç oyuncu Sabra'nın kiralık olarak ayrılması durumunda ise forvet hattında dört oyuncunun takımda kalması bekleniyor. Janderson ve Juan ilk 11'in değişmez isimleri olarak öne çıkarken, yeni transferler Guilherme Luiz ile Jeferson'un rotasyonda yer alarak forma rekabetini artırması hedefleniyor.

Öte yandan takımın 6 golle en skorer oyuncusu olan Juan'a da Fransa'dan ilgi olduğu ortaya çıktı. Lille'in 23 yaşındaki Brezilyalı golcüyü yakından takip ettiği ve transfer listesine aldığı öğrenilirken, şu ana kadar resmi bir girişimde bulunulmadığı belirtildi. Göztepe cephesinin de oyuncuyu mevcut durumda satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyun sistemine en uygun isimlerden biri olan Juan'ın yerinin bu dönemde kolay doldurulamayacağı ve bu nedenle bir transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğu aktarıldı. Juan'ın da Göztepe'de mutlu olduğu ve sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da mücadele etmeyi istediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
