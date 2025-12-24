Göztepe'de ilk devrenin yıldızı Juan oldu

Göztepe'de ligin ilk yarısında 6 gole imza atan Brezilyalı futbolcu Juan, sarı-kırmızılıların en golcüsü oldu .

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında hücum üretkenliği konusunda zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşasa da 17 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırmayı başardı. Romulo'nun ayrılığının ardından forvet hattında sorun yaşayan sarı-kırmızılılar, takıma yeni katılan Janderson ve Sabra'dan da beklenen gol katkısını alamadı. Bu süreçte sahneye çıkan isim ise Brezilyalı golcü Juan oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 16 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 2 asistlik performansıyla takımının ilk yarıdaki skor yükünü büyük ölçüde üstlendi. Juan'ı bu alanda 3 golle orta saha oyuncusu Anthony Dennis takip etti.

Janderson ve Sabra 3 gol attı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı golcüler Janderson ve Ibrahim Sabra, ligin ilk yarısında beklentilerin gerisinde kaldı. Sabra, hem sınırlı süre alması hem de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle görev aldığı 91 dakikada sadece 1 gol kaydedebildi. Brezilyalı futbolcu Janderson ise ilk devrede takımın adeta değişmez isimlerinden biri olmasına rağmen istenilen skor katkısını veremedi. Ligde 16 maçta bin 350 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 3 asistle oynadı. İki futbolcu toplamda 3 golle takımına katkı sağlayabildi.

İki forvet takviyesi yapılabilir

Süper Lig'in ilk yarısında hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Göztepe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, özellikle ön bölgeye takviye yapılmasını isterken, üç yeni oyuncunun kadroya katılmasını talep etti. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda ilk hamlesini yaparak İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes'i renklerine bağladı. Hücum hattına üç takviye isteyen Stoilov'un, kalan iki transferin ise forvet bölgesine yapılmasını planladığı öğrenildi. Bu gelişmeler doğrultusunda Ibrahim Sabra'nın daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanması seçeneği de gündeme gelebilir. - İZMİR