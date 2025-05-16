Göztepe'nin Genç Yıldızı Dennis, Bundesliga'nın Dikkatini Çekiyor

Göztepe'nin Genç Yıldızı Dennis, Bundesliga'nın Dikkatini Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Göztepe, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçta Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek istiyor. Takımın dikkat çeken genç oyuncusu Anthony Dennis, Bundesliga kulüplerinin ilgisini çekerek transfer rüzgarı estiriyor.

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor'u yenip matematiksel olarak Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmeyi amaçlayan Göztepe'de golcü Romulo ile birlikte orta saha Anthony Dennis de transferin gözde oyuncularından biri haline geldi. Geçen sezon U19 takımı için transfer edilen ancak kısa sürede genç yaşında A takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Dennis için Bundesliga kulüpleri sıraya girdi.

Şu ana kadar en ciddi atılımı Hoffenheim takımının yaptığı ifade edilirken, Augsburg ile Mainz 05 ekiplerinin de 20 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızı Romulo'yu 15 milyon Euro altına satmayı düşünmeyen Sport Republic şirketinin, Dennis için de hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirlediği ancak rakamın şu ana kadar telaffuz edilmediği kaydedildi. Bu sezon Romulo gibi kariyerinde ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan Dennis, 29 maça çıkıp 2466 dakika süre aldı. Nijeryalı oyuncu 2 de asist yaparak hücuma katkı sağlamayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme! 1 saat sürdü
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.