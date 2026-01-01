Haberler

Göztepe'de Taha'nın talipleri artıyor

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra yurt dışından da talipler toplayan Taha Altıkardeş'in transfer durumu merak ediliyor. Göztepe, iyi bir teklif gelirse oyuncuyu satmayı düşünüyor.

SÜPER Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda 3'üncü senesini geçiren Taha ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi. Daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Taha'yı satabileceği vurgulandı. Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan kadroya dahil edildi. Göztepe'de 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, son 2 senedir Süper Lig'de de istikrarlı bir şekilde forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan Taha, bu sezon Göztepe'de 18 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
