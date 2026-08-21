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Göztepe'nin eski başkanı Selamet Batur vefat etti

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SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin eski başkanlarından Selamet Batur hayatını kaybetti.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin eski başkanlarından Selamet Batur hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, kulüpte 1979 yılında başkanlık yapan Batur'un vefatıyla ilgili, "Eski Başkanlarımızdan Selamet Batur'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hakim Efendi Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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