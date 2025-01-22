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Göztepe'nin Brezilyalı Yıldızları Sahne Alıyor

Göztepe'nin Brezilyalı Yıldızları Sahne Alıyor
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Göztepe'de Romulo'nun ardından Juan da dikkat çeken bir performans sergiliyor. 22 yaşındaki Juan, ligde 5 gol ve 2 asist katkısı ile takımının skorer kimliğine önemli bir katkı yaptı. Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızlarından Romulo'dan sonra Juan da 5 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de 20 haftalık bölümde 34 puan toplayan ve 4. basamakta yer alan Göztepe, skorer kimliğiyle de ön plana çıktı. Şu ana kadar ligde attığı 38 golle Galatasaray (52) ve Fenerbahçe'nin (49) ardından ligin en fazla gol atan üçüncü takımı konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı golcülerinden üst düzey verim almayı başardı. 22 yaşındaki Romulo, ligdeki 9 gol, 5 asistlik katkısı ile gol krallığında zirveye oynarken, sergilediği bu performansla da birçok takımın transfer listesindeki ilk isim oldu.

Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense'den takıma katılan yıldız oyuncu, bu sezon 16 maçta forma giydi. Romulo'nun sakat veya cezalı olduğu durumlarda ise sahneye bir diğer Brezilyalı futbolcu Juan çıktı. Son haftalarda özellikle form durumunu yükselten 22 yaşındaki Juan, hafta sonu 1-0 kazanılan ve Romulo'nun da olmadığı maçta takımının tek golünü atarak, galibiyetin mimar ismi oldu. Juan, şu ana kadar ligde oynadığı 17 maçta 5 gol, 2 asistlik katkı vermiş oldu.

Juan'ın bonservisi Southampton'da

Yaz transfer döneminde Sao Paulo'dan, Sport Republic'in yönettiği Southampton'a transfer olan Juan, hemen Sport Republic'in bir diğer takımı olan Göztepe'ye kiralık olarak katıldı. Brezilyalı oyuncunun bonservisi İngiliz kulübünde bulunuyor. Juan'ın bu sezonki performansına göre nasıl bir yol çizileceğinin sezonun sonunda belli olması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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