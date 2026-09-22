Haberler

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, 6 haftada 4 gol atıp 87 dakikada bir gol kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, 6 haftada 4 gol atıp 87 dakikada bir gol kaydetti
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, sezonun ilk 6 haftasında 347 dakika sahada kalıp 4 gol attı ve sahada kaldığı her 87 dakikada bir gol kaydetti. Göztepe'nin ligde attığı 11 golün 4'ünde imzası var; takım 3 puanla 17. sırada.

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, bu sezon sahada kaldığı 87 dakikada 1 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 6 haftada topladığı 3 puanla son basamağın bir üst sırasında 17. basamakta yer alıyor. Milli maçlar için verilen araya büyük bir hayal kırıklığıyla giren sarı-kırmızılılarda Brezilyalı forvet Juan ise az süre almasına rağmen skorer performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Yaz transfer döneminde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki golcü, Göztepe'de kaldı. Sezona ilk 3 maçta ilk 11'de başlayamayan Juan, Samsunspor karşılaşmasında 30, Gençlerbirliği maçında 45 ve Galatasaray mücadelesinde 27 dakika süre aldı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray karşılaşmasında takımının gollerinden birine imza attı.

Bu karşılaşmanın ardından ilk 11'e dönen Juan, Gaziantep FK maçında 2, Alanyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Milli ara öncesindeki son maçta Çaykur Rizespor karşısında skor üretemeyen 24 yaşındaki oyuncu, buna rağmen sezonun ilk 6 haftasında 347 dakika sahada kalıp 4 gole ulaştı. Juan, bu performansıyla sahada kaldığı her 87 dakikada bir gol kaydetmiş oldu.

Göztepe'nin bu sezon ligde attığı 11 golün 4'ünde imzası bulunan Brezilyalı forvet, takımının skor yükünün önemli bölümünü üstlendi. Juan'ın performansı camiada memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Enver Altaylı ifade için adliyede

İfade sırası FETÖ hükümlüsünde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
5 ay önceki kaza husumeti cinayetle bitti! Adana'da 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı vuran 2 şüpheli tutuklandı

8 çocuk babası sokakta vuruldu! Sebebi 5 ay öncesine dayanıyor
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü