Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi Kerem Ertan Görevine Döndü

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, "Biz Göztepe'nin haklarını savunmak için, haksızlıklara karşı gereken tepkiyi bize yakışan şekilde göstermek için buradayız." dedi.

Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, tekrar görev alma şansına eriştiği kulübe katkı sağlamak istediğini belirterek, "Umarım 2017'de olduğu gibi Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasını hep beraber kutlarız." dedi.

Gürsel Aksel Stadı'nın daha aktif kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ertan, şöyle konuştu:

"Burası sadece bir spor müsabakalarının oynandığı yer değil, aynı zamanda toplantıların yapıldığı daha yaşayan bir yer haline getireceğiz. Statta 17 bin metrekare civarında İzmir ekonomisine de katkı sağlayacak kiralanabilir alanlar var. Dolayısıyla bunların da bir an önce hayata geçmesi, buraların işlev kazanması için çalışmalar devam ediyor."

Ertan, Göztepe'nin sadece futbol değil, spor kulübü olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 2 bin civarında kardeşimiz sadece olimpik branşlarda faaliyet gösteriyorlar futbolun yanında. Dolayısıyla da biz her platformda Göztepe'nin hakkını mutlaka takip edeceğiz. Biz Göztepe'nin haklarını savunmak için, haksızlıklara karşı gereken tepkiyi bize yakışan şekilde göstermek için buradayız. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağımızı özellikle söyleyeyim ama bu kulübün, camianın ve taraftarın bir duruşu var. Bu duruşu bozmadan ama gücümüzü de çok ciddi şekilde hissettirerek gereken her türlü girişimi ve her türlü söylemi yapacağız."

Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde bir Süper Lig temsilcisinin olmamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ertan, "Biz merkezi yönetimden ve onun uzantılarından aldığımız desteği maalesef yerel yönetimden alamıyoruz." dedi.

Ertan, stat kullanımı için stadın kulübe devriyle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Bir yönetmelik hazırlığı var. Bu tek başına Göztepe'yi ve Gürsel Aksel Stadyumu'nu ilgilendirmiyor. Başka şehirlerin takımlarını da ilgilendiriyor. Evet biraz gecikti ama son safhasına gelinmiş durumda. Bir terslik olmazsa, önümüzdeki 3-4 aylık süreç içerisinde bu sorunun merkezi hükümet ve ilgili bakanlıkları tarafından çözümlenmiş olacağına inanıyorum."

Göztepe'nin mali olarak Türkiye'nin en güçlü kulübü olduğunu kaydeden Ertan, kulübün çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in futboldan başka bir yatırımının olmadığını söyledi.

Şirketin, potansiyelini gördükleri takım ve ülkede yatırım yaptığını belirterek, "Bu gerçekten Göztepe ve Türkiye için bir şans. Onlara destek çıkmamız gerekiyor. Ben buraya Sports Republic'in kalıcı olacağını bildiğim için geldim." dedi.