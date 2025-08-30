Göztepe, Konyaspor ile Beraberlikte Galibiyeti Kaçırdı

SÜPER Lig'de 4'üncü haftanın açılış maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci devrenin hemen başında Anthony Dennis'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar ardından yüzde 100'lük golleri kaçırdı. Brezilyalı forvetleri Juan ve Janderson'la net fırsatları gol çeviremeyip farkı açamayan Göztepe, 85'inci dakikada kalesinde gördüğü golle 1 puana razı oldu.

Müsabakanın ardından oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşarken, Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran Göztepeli taraftarlar takımı teselli etti. Oynanan oyun ve mücadeleden memnun olan tribünler takımı çağırarak tezahüratlarda bulundu ve oyunculara moral verdi. Süper Lig'deki bininci maçına çıkan Göztepe, bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü. İlk 3 maçta deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen İzmir ekibi evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

EMERSONN'DAN 3.2 MİLYON EURO GELECEK

Göztepe'de Brezilyalı oyuncu Emersonn ise transfer görüşmeleri nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Fransa Lig 1 ekibi Toulouse ile görüşen Emersonn ve Göztepe transfer konusunda anlaşma sağladı. Geçen sezonun yıldız ismi Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 + 5 milyon Euro'ya satan Göztepe yönetiminin, Emersonn transferinde de 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edeceği bildirildi. Emersonn'un ayrılığı sonrası Göztepe kadrosuna 1 ya da 2 santrfor takviyesi gerçekleştirecek.

STOİLOV: MAÇI KOPARMAYI BAŞARAMADIK

Teknik direktör Stanimir Stoilov yaptığı değerlendirmede çok net fırsatları kaçırdıklarını, tek pozisyonda kalelerinde golü gördüklerini söyledi. Bulgar teknik adam, "5-6 fırsat yakalayıp golü bulamazsanız sonuç böyle olabilir. Bizim maçı koparmamız gerekiyordu. Kalemize gelen ilk şut ise golle sonuçlandı. Oyun anlamında iyi şeyler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla fırsat yakalıyoruz ama onlardan istediğimiz gibi yararlanamıyoruz. Bu konuda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz, gelişmeye devam edeceğiz" dedi.