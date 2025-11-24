Haberler

Göztepe, Kocaelispor ile Golsüz Beraberlik Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Göztepe, son haftaların formda takımı Kocaelispor ile evinde oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte 23 puana ulaşarak 5. sırada yer aldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, devre arasında hücum hattına takviye yapacaklarını belirtti.

SÜPER Lig'de milli aradan önce evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Göztepe 13'üncü hafta müsabakasında son haftaların çıkışta olan takımı Kocaelispor'la evinde golsüz berabere kalarak seriyi bitirdi. Bu sezon 5'inci beraberliği elde eden sarı-kırmızılılar 23 puana yükselerek haftayı 5'inci sırada tamamladı. Göztepe'nin Avrupa kupaları için çekiştiği rakipleri Beşiktaş ve Samsunspor da berabere kaldı. Kocaelispor maçında iyi bir savunma performansı gösteren Göz-Göz, hücumda ise etkili olamadı. Göztepe son 3 maçını gol yemeden tamamlamış oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe ve Kocaelispor'la golsüz, Konyaspor'la ise 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, RAMS Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise devre arasında hücum bölgesine takviye yapacaklarını ifade etti. Takımının savunma performansından çok memnun olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "Hücumda ise etkili olamıyoruz. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Mutlaka ön bölgeye 2 ya da daha fazla yaratıcı oyuncu almalıyız. Böylelikle hem rekabeti oluşturacağız hem seçeneklerimizi çoğaltacağız" yorumunu yaptı. Göztepe bu hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.