Göztepe, Kocaelispor'a yenilerek ikinci sırayı kaybetti

1'inci Lig'de gol yemeden üst üste 5 galibiyetle Süper Lig yarışındaki ikinci sıraya tırmandıktan sonra evinde en yakın rakibi Kocaelispor'a 1-0 yenilerek yerini kaptıran Göztepe'yi vitrine çıkardığı eski futbolcusu Emir Ortakaya yaktı.

Başkanlığı Rasmus Ankersen'in devralmasıyla genç yerli isimlere ilk 11'de şans vermeye başlayan Göz-Göz'ün geçen sezon 18 yaşındayken Fenerbahçe'den kiraladığı stoper Emir, takımın bankosu oldu. Genç futbolcu ilk profesyonel lig deneyiminde tamamı ilk 11'de 32 maçta forma giyerken, sarı-kırmızılılardaki performansıyla göze girdi. Bu sezon başında Emir'i yeniden kiralamak isteyen Göztepe, ardından aynı mevkideki Alanyasporlu Ümit Akdağ'a yönelip transferden vazgeçti.

Göztepe'ye dönemeyip Fenerbahçe'de de şans bulamayınca lig başladıktan sonra 25 Ağustos'ta Kocaelispor'a kiralanan genç stoper, yeni takımında da 11'e girmeyi başardı. Haftaya Göztepe'yle puan puana başlayan Kocaelispor'da Emir, eski takımına 29'uncu dakikada attığı kafa golüyle takımına çok önemli galibiyeti getirdi. Emir, attığı golün ardından sevinmedi. Yine Kocaelispor'un kalesini koruyan Göz-Göz'ün eski kalecilerinden Gökhan Değirmenci'de sarı-kırmızılılara gol şansı vermedi. Kocaelispor bu galibiyetle 23 puanla ikinci sıraya direkt Süper Lig hattına tırmanırken, 8 maç sonra yenilgiyle tanışan ve 6 maç sonra kalesinde gol görerek taraftarı önünde kritik mağlubiyet alan Göztepe 20 puanda kaldı.