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Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Ederek İkinci Galibiyetini Aldı

Göztepe, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Ederek İkinci Galibiyetini Aldı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Göztepe, ligdeki performansını yükselterek 9 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeni transfer Juan Santos, Kayserispor maçında ilk golünü attı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bu sezonki üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftası itibarıyla yenilgisi bulunmayan ve topladığı 9 puanla 6. sırada yer alan Göztepe, son haftalarda iyice vites yükseltti. Ligin ilk üç haftasında oynadığı Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) müsabakalarında beraberlik yaşayan İzmir ekibi, söz konusu maçlardan sonra Bodrum FK ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Bu karşılaşmadan sonra hem milli aranın hem de bay geçtiği dönem olması sebebiyle 22 günlük bir araya giren Göztepe, bu boşluğu değerlendirerek adeta mini bir kamp dönemi geçirdi. Yeni transferlerin takıma uyum sürecini bu periyotta atlatan sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra 6. hafta mücadelesinde Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçen Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, gelecek hafta oynanacak Samsunspor deplasmanını da kayıpsız atlatarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Juan, Göztepe formasıyla ilk golünü attı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Juan Santos da Silva, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gözüne girmeyi başardı. İlk karşılaşmasına Fenerbahçe maçında çıkan ve sonradan dahil olduğu bu karşılaşmada bir de asiste imza atan Brezilyalı oyuncu, daha sonra oynadığı Alanyaspor ve Bodrum FK maçlarını ise boş geçti. Sahada gösterdiği mücadelesiyle teknik heyetten tam not almayı başaran 22 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında etkili bir performansa imza atarak sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atmayı başardı.

Böylece Juan, oynadığı 4 maçta takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor izmir

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