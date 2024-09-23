Göztepe, Kayserispor'u 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Taha Altıkardeş ve Juan'ın golleriyle öne geçen Göztepe, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ön direğe gelen topa Taha Altıkardeş sağ ayağıyla dokundu ve top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Juan ile verkaç yapan Romulo'nun, sol ayağıyla uzak köşeye vurduğu şutta top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
23. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ramazan'ın pasında içeri hareketlenen Nazon, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Nazon'un şutunda kaleci Lis topu kurtardı.
31. dakikada Göztepe'nin atağında topla buluşan Juan'ın, savunma arkasına hareketlenen Romulo'ya verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda kaleci Onurcan, topu kornere çeldi.
32. dakikada Göztepe'nin sağdan kullandığı kornerde top karambolde kaldı. Kale önünde müsait pozisyonda Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
36. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Ogün'ün verdiği pasta topla buluşan Romulo'nun şutunda top, kalenin solundan az farkla auta çıktı.
45+3'te gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Juan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele Mputu, Ogün Bayrak, Anthony Junior Dennis, Isaac Solet Bomawoko, Djalma Silva, David Tijanic, Juan, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Kuryu Matsuki, Victor Hugo, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Doğan Erdoğan, Nazım Sengare, Ege Yıldırım, Datro Fofana
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Attamah, Kolovetsios, Lionel Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Miguel Cardoso, Hasan Ali Kaldırım, Nazon
Yedekler: Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane, Baran Gezek, Batuhan Özgan, Şamil Öztürk, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Taha Altıkardeş (dk. 13), Juan (45+3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Anthony Junior Dennis (Göztepe) - İZMİR