Göztepe kalesine Ali Emre geliyor

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe kaleci transferinde sona yaklaştı. Sezon bitiminde Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'i Lech Poznan'a gönderen, yedek kaleci Ekrem Kılıçarslan'la da yollarını ayıran Göztepe, Kasımpaşa'nın file bekçisi Ali Emre Yanar ve kulübüyle anlaşma sağladı. 28 yaşındaki kalecinin en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Ali Emre ve geçen sezon Bandırmaspor'a kiralanıp takıma dönen Arda Özçimen bu sezon Göztepe'nin kalesini koruyabilmek için rekabet edecek. Altınordu'nun altyapısından yetişen Ali Emre Yanar, ilk profesyonel maçına 2016-17 sezonunda çıktı. 1'inci Lig'de Altınordu kalesine geçen tecrübeli eldiven, 2018-19 ve 2020-21 sezonlarında Niğde Anadolu FK'ya kiralandı. Ali Emre Yanar, 2023-24 sezonunda ise Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da 3 sezon geçiren Ali Emre genelde yedek bekledi. Ali Emre, geçen sezon İstanbul ekibinde sadece 1 maç oynadı.

RAKİP HIRVAT RUDES

Göztepe, Slovenya'daki son hazırlık maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Rudes'le karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Göztepe, Rudes maçıyla birlikte Slovenya kampını noktalayacak ve yurda dönecek. 8 Temmuz tarihinden bu yana Slovenya'da kamp yapan Göztepe, burada oynadığı 4 özel maçı da kazanmıştı. Göztepe Gorica ve LNZ Cherkasy'i 2-0, AL Dhafra ve Zorya Luhansk'ı da 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı