Haberler

Göztepe Kadın Sutopu Takımı Avrupa Challenger Kupası'nda mücadele edecek

Göztepe Kadın Sutopu Takımı Avrupa Challenger Kupası'nda mücadele edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Göztepe kadın sutopu takımı, Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası elemelerinde B Grubu'nda mücadele edecek. 5-8 Mart tarihleri arasında Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek olan turnuvada, takımın rakipleri arasında Malta, Hırvatistan ve İngiltere'den takımlar da yer alıyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde iki kez Avrupa Şampiyonu olarak bu sezon Göztepe bünyesine katılan kadın sutopu takımı, üst üste üçüncü kupayı kovalayacağı Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nda (European Aquatics Challenger Cup Women) 5-8 Mart'ta Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda elemelerde mücadele edecek. B Grubu'nda mücadele edecek İzmir temsilcisinin rakipleri; Sirens ASC (Malta), VK Jadran Split (Hırvatistan), London Otter (İngiltere), Dalton Koleji Spor Kulübü (Türkiye) ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye) olacak.

Göztepe, Challenger Cup 2'nci Ön Eleme Turu B Grubu'nda 5 Mart Perşembe Günü saat 20.30'da Sirens ASC'yle, 6 Mart Cuma saat 20.30'da London Otter'la, 7 Mart Cumartesi saat 11.15'te Dalton Koleji Spor Kulübü'yle aynı gün saat 19.00'da VK Jadran Split'le, 8 Mart Pazar günü de saat 13.00'te Nevşehir Belediyespor Spor Kulübü ile karşılaşacak. Avrupa'nın en prestijli su topu organizasyonları arasında yer alan turnuva tüm İzmirlilere açık olacak. Müsabakaları yerinde izlemek ve tribünden destek vermek isteyen sporseverler, organizasyonu herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı ülkeye döner dönmez gözaltına alındı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi