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Göztepe'de Stoilov, satılık yıldızlara kampta şans vermedi

Göztepe'de Stoilov, satılık yıldızlara kampta şans vermedi
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Süper Lig ekibi Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Slovenya kampında oynanan üç hazırlık maçında da satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i ilk 11'de oynatmadı. Lille ve Coventry City'nin ilgilendiği futbolcuları sakatlanma riskine karşı koruyan teknik ekip, bu durumun iki oyuncunun büyük olasılıkla satılacağı yorumlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov şu ana kadar oynanan 3 hazırlık maçında da satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ilk 11'de görev vermedi. Fransa'nın Lille takımının ilgilendiği Juan ve Premier Lig temsilcisi Coventry City'nin resmen istediği Dennis'i sakatlanma riskinden koruyan teknik ekip futbolculara kampta az bir süre tanıdı.

İki futbolcunun da uzun süre forma alamaması Juan ve Dennis'in büyük ihtimalle satılacağı yorumlarını artırdı. Slovenya'da Gorica, LNZ Cherkasy ve Al Dhafra takımlarıyla karşı karşıya gelen Göztepe'de sonradan oyuna giren Juan bir kez fileleri sarstı. Brezilyalı golcü 2-0 kazanılan Gorica müsabakasında ikinci yarıda ağları havalandırdı. 2 sezondur Göztepe forması giyen 24 yaşındaki Sambacı geçen sene 32 maçta 11 gol atarak kariyer rekoru kırmıştı. 22 yaşındaki Dennis ise 31 müsabakaya çıktı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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