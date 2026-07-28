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Göztepe'nin Golcüsü Juan Silva CSKA Moskova'ya Transfer Oluyor

Göztepe'nin Golcüsü Juan Silva CSKA Moskova'ya Transfer Oluyor
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Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı golcüsü Juan Silva'nın Rusya'nın CSKA Moskova kulübüne transferi için anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcu, 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında takımdan ayrılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Göztepe yönetimi ayrıca Anthony Dennis ve Arda Okan Kurtulan için gelen teklifleri değerlendiriyor; Fenerbahçe'nin Arda Okan'a ilgisi olduğu ancak resmi bir adım atılmadığı belirtildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor. Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği Juan'ı satmayan Sport Republic şirketi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı. Göztepe'nin Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi.

Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi. Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu. Juan'dan da yine büyük bir kar elde edecek Göztepe, geçen sene de diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman Leipzig'e 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında satmıştı. Juan Silva, Göztepe'deki ilk sezonunda 28 resmi maça çıktı.

ARDA OKAN'A FENERBAHÇE İLGİSİ

Toplam bin 794 dakika süre alan Sambacı, 8 gol atıp 4 de asist yaptı. Juan 2025-26'da ise kariyer rekorunu kırdı. Göztepe ile 32 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Juan Silva, 2 bin 591 dakikada 11 kez fileleri sarsıp 4 de gol pası verdi. Juan'ı uğurlamaya hazırlanan yönetimin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sağ kanat Arda Okan Kurtulan için de teklifleri değerlendirdiği vurgulandı. Dennis'in de en kısa zamanda iyi bir bedelle satılacağı kaydedilirken, Arda Okan'a ise Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği dile getirildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin şu ana kadar Göztepe ile resmi bir düzeye çıkmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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