Göztepe, İç Sahada Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti

Göztepe, İç Sahada Başakşehir'i 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında Rams Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Göztepe'nin golünü Juan 43. dakikada kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

52. dakikada Rhaldney'in gönderdiği pasta topu kontrol eden Janderson'un şutu Opoku'ya çarparak sekti. Pozizyonun devamında dönen meşin yuvarlağı kaleci Muhammed ceza sahası içinde kontrol etti.

73. dakikada Kaluzinski'nin şutunda savunmadan seken topu kaleci Lis kontrol etti.

78. dakikada Dennis'in yerden pasında topla buluşan Sabra'nın şutunda, kaleci Muhammed sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 88), Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Anthony Dennis (Ahmed Ildız dk. 69), Cherni, Novatus Miroshi, Juan (Ibrahim Sabra dk. 69), Janderson (Furkan Bayır dk. 84)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ruan, Salem Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Festy Ebosele dk. 75), Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 81), Eldor Shomurodov, Miguel Crespo (Deniz Türüç dk. 61), Jakub Kaluzinski, Amine Harit (Bertuğ Yıldırım dk. 75), Nuno da Costa (Abbosbek Fayzullayev dk. 61)

Yedekler: Doğan Alemdar, Hamza Güreler, Onur Ergün, Ömer Faruk Beyaz, Ivan Brnic,

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Juan (dk. 43) (Göztepe)

Sarı kartlar: Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Göztepe), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Deniz Türüç (Rams Başakşehir) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
