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Göztepe, hazırlık maçında Luton Town'u 3-2 yendi

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya'da oynadığı hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 mağlup etti. Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Göztepe, Yalçın Kayan'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Ancak Zack Nelson'ın golleriyle Luton Town skoru 3-2'ye getirdi. Göztepe, Slovenya'daki son hazırlık maçını Hırvatistan'dan NK Istra 1961 takımıyla oynayacak.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 yendi.

Göztepe, Radomlje Spor Parkı'ndaki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 29. dakikada Romulo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede 54. dakikada Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkaran İzmir temsilcisi, 73. ve 90. dakikalarda Zack Nelson'ın gollerine engel olamasa da müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü antrenmanlarını sürdürecek Göztepe, Slovenya'daki son hazırlık karşılaşmasını 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'dan NK Istra 1961 takımıyla oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Hırvatistan Luton Town Slovenya Nelson Futbol Spor Güncel Haberler

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