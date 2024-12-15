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Göztepe, Hatayspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Göztepe, Hatayspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki maçta Göztepe, Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. İlk yarıda Romulo'nun penaltı golü ile öne geçen Göztepe, güçlü bir savunma sergileyerek skoru korudu.

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas, Fernandes, Aboubakar

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Victor Hugo, Juan, Dennis, Bokele, Nazım Sangare, Djalma Silva, Miroshi, Romulo

Gol: Dk. 12 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Taha Altıkardeş, Dk. 45+6 Dennis (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Victor Hugo'nun kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayıp dar açıdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

6. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Victor Hugo'nun şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. Pozisyonda Calvo'nun topa eliyle müdahale edip etmediğinin belirlenmesi için maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'a gitti.

12. dakikada Göztepe öne geçti. VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

21. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Fernandes'in düşürülmesiyle Hatayspor serbest vuruş kazandı. Rui Pedro'nun kullandığı serbest atışta top, Victor Hugo'dan döndü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ilk anda penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi, 32. dakikada pozisyonu incelemesi için Atilla Karaoğlan'ı çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti.

45. dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Romulo'nun altıpas içerisine ortasında Victor Hugo meşin yuvarlağı kafayla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Erce Kardeşler, topu ayaklarıyla çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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