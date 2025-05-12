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Göztepe, Hatayspor ile Beraber Kalarak Fırsatı Tepti

Göztepe, Hatayspor ile Beraber Kalarak Fırsatı Tepti
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Süper Lig'de Göztepe, evinde küme düşen Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma umudunu tehlikeye attı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, kaybedilen 2 puanın büyük bir hata olduğunu belirtti.

SÜPER Lig'de üst sıralardaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada evinde küme düşen Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe büyük fırsatı tepti. Avrupa kupalarına katılma umudu olan sarı-kırmızılılar özellikle üzerinde yer alan 5'inci Başakşehir ve 6'ncı Eyüpspor'un yenildiği haftayı iyi değerlendiremedi. Son 6 maçını kaybeden Hatayspor karşısında 19'uncu dakikada Kubilay'ın golüye öne geçen Göz-Göz, 27'nci dakikada Bilal Boutobba'nın golüne engel olamadı. Rakip 79'uncu dakikada Strandberg'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Göztepe'nin çabaları galibiyeti getirmedi. Büyük bir coşkuyla stada gelen, maç öncesi ünlü sanatçı Levent Yüksel'in Med Cezir şarkısını seslendirmesiyle coşan tribünler de Gürsel Aksel Stadı'ndan üzgün ayrıldı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise kaybedilen 2 puanın büyük bir hata ve hayal kırıklığı olduğunu söyledi. İyi futbol oynadıklarını ancak sonuca gidemediklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Hırsımız son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi, maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor. Evimizde iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bu yüzden çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Ama onun dışında, futbol ve hırs anlamında oyuncularımla ilgili kötü bir şey söyleyemem" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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