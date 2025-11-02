Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği'ni Yenerek Kötü Gidişe Son Verdi

Göztepe, Gençlerbirliği'ni Yenerek Kötü Gidişe Son Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek evinde 3 maçını da gol yemeden kazanma başarısını gösterdi. Teknik direktör Stoilov, takımın performansına yönelik eleştirilerde bulundu.

SÜPER Lig'de üst üste Alanyaspor ve Galatasaray deplasmanlarından yenilgi ile ayrılıp Avrupa potasından çıkan Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kötü gidişatına son verdi. Ligdeki 5'inci galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar 19 puana yükselerek üst sıralardaki yerini aldı. Göztepe bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 3 maçını gol yemeden kazanmayı başardı. Evinde toplam 5 müsabakaya çıkan Göztepe 2 beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Sahasındaki ilk 2 maçında Fenerbahçe ile 0-0, Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni de 1-0 yenerek şu ana kadar başarılı bir iç saha performansı ortaya koydu. Gençlerbirliği karşılaşmasında 45+1'inci dakikada kafayla ağları havalandıran Brezilyalı golcü Juan Silva son 6 maçta 3'üncü golünü atarak takımın en skorer ismi oldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise alınan yenilgilerin ardından kazanmanın çok değerli olduğunu ifade etti.

"MAKSİMUM PUANLARI ALMALIYIZ"

İlk golden sonra goller bulup maçı koparabileceklerini vurgulayan Stoilov, "İkinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçın sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu. Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

OLAITAN İYİ BAŞLADI, DÜŞÜŞE GEÇTİ

Göztepe'nin yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'den transfer ettiği orta saha Junior Olaitan sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Özellikle ilk 5 maçta sergilediği performansla dikkat çeken Benin oyuncu ardından sakatlık geçirip takımdan uzak kaldı. Sakatlığı olmasına rağmen Benin Milli Takımı'nda gelen daveti kabul eden 23 yaşındaki futbolcu kulübün izin vermemesine rağmen ülkesine gitti. Tam iyileşmeden milli formayı giyen Olaitan son 3 maçta teknik patron Stanimir Stoilov tarafından kulübeye çekildi.

STOILOV'DAN SERT ELEŞTİRİ GELDİ

Alanyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan dahil olan Olaitan takıma katkı sağlayamadı. Düşük bir performans ortaya koyan oyuncu Staminir Stoilov'un da sabrını taşırdı. Bulgar teknik adam, Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncusunu sert bir dille eleştirdi. "Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor" ifadelerini kullanan Stoilov, "Kendisinden beklentimiz çok fazlaydı. Çünkü baktığınızda 1.5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var ama şimdi bir amatör oyuncu gibi sahada oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.